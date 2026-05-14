Дзюдоистка из Калуги взяла бронзу на этапе международного турнира

Спортсменка выступала в весовой категории до 78 кг.

Источник: Национальные проекты России

Александра Рябченко из Калужской области взяла бронзу на четвертом этапе турнира по дзюдо «Большой шлем» в Душанбе, что соответствует целям государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Соревнования проходили с 1 по 3 мая. На международном турнире сборную России представляли 22 спортсмена. В их числе была воспитанница калужской спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Александра Рябченко.

Дзюдоистка выступала в весовой категории до 78 кг. На пути к медали она провела три схватки. В первой встрече Александра одержала победу над спортсменкой из Финляндии, затем уступила дзюдоистке, выступавшей за Объединенные Арабские Эмираты. После этого Рябченко в поединке за третье место победила представительницу Румынии.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.