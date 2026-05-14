В школе № 2 города Болхова Орловской области прошел «Урок цифры»

«Урок цифры» прошел в школе № 2 Болхова Орловской области по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информационных технологий региона.
Урок провели 6 мая преподаватели Компьютерной академии ТОП. Центральной темой встречи стали «Профессии будущего». Поэтому основное внимание уделили тому, какие специальности сегодня востребованы в ИТ-сфере, как меняется рынок труда под влиянием цифровизации и какие навыки помогут школьникам в будущем построить карьеру в этой области.
Продолжая тему профессионального выбора, преподаватели рассказали ребятам, с чего можно начать путь в ИТ. Школьники узнали, какие знания нужны будущим программистам и дизайнерам, как работают современные нейросети и где уже применяется искусственный интеллект.
Чтобы занятие было не только теоретическим, но и полезным на практике, школьников познакомили с основами программирования и показали, как первые шаги в этой области могут перерасти в будущую профессию.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.