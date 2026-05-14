Главные новости к вечеру 14 мая 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 14 мая 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Лантратову назначили уполномоченным по правам человека в РФ

Источник: РИА "Новости"

Государственная дума на пленарном заседании утвердила Яну Лантратову, представляющую фракцию «Справедливая Россия», на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Песков прокомментировал отставку Гладкова и Богомаза

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экс-губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз продемонстрировали высокую эффективность в ходе многолетней работы в чрезвычайных условиях.

Суд отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога

Источник: РИА "Новости"

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак взят под стражу по решению суда. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Премьер Латвии Эвика Силиня объявила об отставке

Источник: Reuters

Эвика Силиня заявила о намерении покинуть пост премьер-министра Латвии и распустить весь кабинет министров.

Мадуро перевели в камеру с 18 заключенными

Источник: Reuters

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в общей камере вместе с 18 заключенными. Об этом его сын, Николас Мадуро Герра, сообщил в интервью изданию Spiegel.

