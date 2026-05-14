Главные новости к вечеру 14 мая 2026 года

Лантратову назначили уполномоченным по правам человека в РФ
Государственная дума на пленарном заседании утвердила Яну Лантратову, представляющую фракцию «Справедливая Россия», на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Песков прокомментировал отставку Гладкова и Богомаза
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экс-губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз продемонстрировали высокую эффективность в ходе многолетней работы в чрезвычайных условиях.
Суд отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога
Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак взят под стражу по решению суда. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Премьер Латвии Эвика Силиня объявила об отставке
Эвика Силиня заявила о намерении покинуть пост премьер-министра Латвии и распустить весь кабинет министров.
Мадуро перевели в камеру с 18 заключенными
Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в общей камере вместе с 18 заключенными. Об этом его сын, Николас Мадуро Герра, сообщил в интервью изданию Spiegel.