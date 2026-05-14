В Адыгее стартовал ремонт дороги Белореченск — Гиагинская — Дружба

Ремонт региональной дороги Белореченск — Гиагинская — Дружба стартовал в Республике Адыгеи. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в учреждении «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Специалисты отремонтируют участок трассы протяженностью около 3 км. Эта дорога имеет важное значение для транспортного сообщения Кошехабльского района, поэтому ее обновление позволит улучшить условия как для автомобилистов, так и для пассажиров общественного транспорта.
Сейчас дорожники устраивают выравнивающий слой асфальтобетона. После этого будет уложен верхний слой покрытия, благодаря чему дорожное полотно станет более прочным, долговечным и устойчивым к износу.
Одновременно с ремонтом проезжей части специалисты обновляют придорожную инфраструктуру. Так, на участке заменят дорожные бордюры, а также установят два новых остановочных павильона. Эти работы сделают дорогу удобнее и безопаснее не только для водителей, но и для пешеходов и пассажиров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.