В детсаду станицы Кагальницкой на Дону прошел экологический урок

Экологический урок, посвященный раздельному сбору отходов и бережному отношению к природе, прошел в детском саду «Ручеек» станицы Кагальницкой Ростовской области. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций субъекта.
Участники движения «Эколята-дошколята» узнали о природных достопримечательностях региона и редких животных, которые обитают на Дону. Такой вводный блок помог детям понять, почему важно заботиться об окружающей среде и сохранять природное богатство Ростовской области.
После этого внимание ребят переключили на тему раздельного сбора отходов. Воспитанникам рассказали, какие предметы можно изготовить из переработанных материалов, сколько времени мусор разлагается в природе и почему пластик представляет серьезную опасность для экосистем. Чтобы новая информация была более понятна, теоретическую часть дополнили интерактивной игрой.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.