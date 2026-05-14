Малышева рассказала, при каком симптоме надо вызывать скорую «минута в минуту»

Доктор и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале настоятельно рекомендовала незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи при появлении боли в груди. Она пояснила, что этот симптом, несмотря на возможные менее опасные причины (вроде межреберной невралгии или проблем с желудком), нередко может быть признаком жизнеугрожающего состояния — инфаркта.
— Надо вызывать скорую помощь, потому что, если это инфаркт, выхода не будет. День в день, час в час, минута в минуту, если это боль в груди, надо вызывать скорую помощь, — подчеркнула Малышева.
Она добавила, что прибывшие медики смогут оперативно провести электрокардиограмму и установить точную причину боли. В случае отсутствия инфаркта пациент сможет обратиться к врачу на следующий день.
Недавно главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, что нарушение питания является причиной 30−50 процентов всех заболеваний, а сбалансированный рацион может помочь предотвратить до 80 процентов случаев инфарктов.
Терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов рассказал, что здоровью сердца вредит сидячий образ жизни. Длительное сидение может негативно сказываться на состоянии сердца даже у людей, которые в целом считают себя здоровыми.