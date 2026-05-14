«Слишком амбициозная стоимость»: Особняк голливудской звезды на Рублевке теперь продают дешевле

Загородный дом голливудской звезды Стивена Сигала в Московской области подешевел, теперь его продают за 650 млн рублей. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщила риелтор Юлия Юсова.
По данным издания, американский актер снизил цену на свой особняк впервые с января текущего года.
По словам эксперта, такая стоимость может быть приемлема, только если особняк находится в безупречном состоянии. Отсутствие покупателей на дом актера может свидетельствовать об изначально слишком амбициозной стоимости, отметила она.
«Звездное имя привлекает внимание, но не гарантирует сделку — для части покупателей это интересная история, но для большинства в таком бюджете важнее качество самого актива», — подчеркнула риелтор.
Юсова полагает, что, если в планах у Сигала скорее продать дом, то ему, вероятно, придется существенно снижать цену.
Как писал сайт KP.RU, в конце января Стивен Сигал решил продать резиденцию в Подмосковье. Туда входят роскошный двухэтажный дом, гостевой коттедж с баней и беседкой. Площадь участка составляет 15 соток. Планировка основного дома актера включает три спальни, три санузла, винную комнату и кинотеатр. Кроме того, у Сигала имеется гараж на два автомобиля.