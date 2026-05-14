Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Слишком амбициозная стоимость»: Особняк голливудской звезды на Рублевке теперь продают дешевле

Особняк актера Стивена Сигала на Рублевке подешевел до 650 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Загородный дом голливудской звезды Стивена Сигала в Московской области подешевел, теперь его продают за 650 млн рублей. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщила риелтор Юлия Юсова.

По данным издания, американский актер снизил цену на свой особняк впервые с января текущего года.

По словам эксперта, такая стоимость может быть приемлема, только если особняк находится в безупречном состоянии. Отсутствие покупателей на дом актера может свидетельствовать об изначально слишком амбициозной стоимости, отметила она.

«Звездное имя привлекает внимание, но не гарантирует сделку — для части покупателей это интересная история, но для большинства в таком бюджете важнее качество самого актива», — подчеркнула риелтор.

Юсова полагает, что, если в планах у Сигала скорее продать дом, то ему, вероятно, придется существенно снижать цену.

Как писал сайт KP.RU, в конце января Стивен Сигал решил продать резиденцию в Подмосковье. Туда входят роскошный двухэтажный дом, гостевой коттедж с баней и беседкой. Площадь участка составляет 15 соток. Планировка основного дома актера включает три спальни, три санузла, винную комнату и кинотеатр. Кроме того, у Сигала имеется гараж на два автомобиля.