Создан подход, защищающий ИИ от последствий обучения на сгенерированных данных

Как отмечают ученые, около двух лет назад математики обнаружили, что системы ИИ, обученные на частично или полностью сгенерированных данных, постепенно теряют способность давать осмысленные ответы на запросы и начинают часто галлюцинировать и генерировать бессмыслицу. Это породило опасения, что уже в ближайшее время качество работы новых версий больших языковых моделей и других нейросетей сильно упадет в результате того, что интернет очень быстро насыщается продуктами «творчества» предыдущих версий этих ИИ.