Онищенко рассказал о своей попытке сдать ЕГЭ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил РИА Новости, что более пяти лет назад принимал участие в акции по сдаче ЕГЭ, тогда процедура показалась ему сложной.
«Это была акция. Мы не готовились. Сдавать ЕГЭ — это надо сначала выучить технологию сдачи. Когда мы сели, нам зачитали инструкцию. Конечно, слету это нельзя было поймать. Я сам процесс не понял… Это было больше пяти лет назад», — сказал Онищенко.
Он добавил, что современные школьники изучают технологию сдачи ЕГЭ, поэтому не испытывают таких трудностей во время экзамена.