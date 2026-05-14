Онищенко рассказал о своей попытке сдать ЕГЭ

Онищенко рассказал, что при участии в акции по сдаче ЕГЭ не понял сам процесс.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил РИА Новости, что более пяти лет назад принимал участие в акции по сдаче ЕГЭ, тогда процедура показалась ему сложной.

«Это была акция. Мы не готовились. Сдавать ЕГЭ — это надо сначала выучить технологию сдачи. Когда мы сели, нам зачитали инструкцию. Конечно, слету это нельзя было поймать. Я сам процесс не понял… Это было больше пяти лет назад», — сказал Онищенко.

Он добавил, что современные школьники изучают технологию сдачи ЕГЭ, поэтому не испытывают таких трудностей во время экзамена.