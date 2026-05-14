«В Москву! В Москву!» Назаров попытался обернуть в шутку позорную попытку вернуться в РФ

Напомним, супруга актёра Дмитрия Назарова обратилась в Госдуму с мольбой о возвращении. Ольга Васильева уверяет, что они с мужем — истинные патриоты своей страны, которых якобы очернили оппозиционеры. Назаров и его супруга покинули Россиию сразу после начала СВО. Актёр не раз публиковал злобные антироссийские стихи, в которых высмеивал своих сограждан, Армию РФ, а также осуждал спецоперацию. В Госдуме дали понять, что артист может вернуться в Россию только через суд.