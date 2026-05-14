Минздрав дал рекомендации для подготовки будущих отцов и матерей

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минздрав России представил методические рекомендации для врачей по формированию ответственного родительства, психологической подготовки будущих матерей и отцов к рождению ребенка, следует из документа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Данные методические рекомендации по организации школ для беременных предназначены для врачей-акушеров-гинекологов, акушерок, психологов (медицинских психологов), специалистов по социальной работе и руководителей лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам в период беременности и послеродовый период.

В документе описаны организационные вопросы проведения школ для беременных и школ по грудному вскармливанию, их функции и методологические основы работы, темы занятий.

Согласно рекомендациям, информацию о школе для беременных размещают на сайте женской консультации или информационном стенде рядом с регистратурой. Занятия проводятся в группах от четырех до десяти человек, включая будущих отцов.

В ходе пяти занятий будущие родители узнают, какие физиологические изменения происходят в организме женщины, как правильно питаться, работать, вакцинироваться и путешествовать во время беременности. Специалисты расскажут о влиянии стресса, музыки и голоса на плод, а также о психологической адаптации и тактильном общении с будущим ребенком.

Каждое из пяти занятий в программе школы для беременных и по вопросам грудного вскармливания длится 60 минут с перерывом 10 минут. Они проходят в лекционном формате, так и практическом.

В документе также отмечаются ключевые показатели эффективности работы школы для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Так, среди них есть снижение числа акушерских и перинатальных осложнений, родов путем операции кесарева сечения, медицинских абортов легальных. Также отмечается повышение рождаемости и снижение заболеваемости женщин во время беременности, в послеродовом периоде, новорожденных и младенцев.