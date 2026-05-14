Блогер Лерчек сообщила, что проходит пятый курс химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, рассказала о прохождении пятого курса химиотерапии. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.
«Сегодня моя пятая химия. Пятая из девяти», — сказала Чекалина в опубликованном в социальных сетях видео.
Напомним, что ранее у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии после рождения четвертого ребенка. На фоне прохождения химиотерапии девушка также остригла свои длинные волосы. Некоторое время назад блогер прошла четвертый курс химиотерапии.
Также сайт KP.RU сообщал, что тяжелобольная Чекалина, несмотря на недуг, продолжает бороться за жизнь. Более того, она хочет зарабатывать на любом деле и запустила линейку косметики.