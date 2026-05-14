В ОП рассказали, можно ли ввести запрет на популярный мем six-seven в школах

Запрещать популярный среди школьников мем six-seven (число 67) бессмысленно, так как это только привлечет к нему дополнительное внимание. Об этом в четверг, 14 мая, заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
По его словам, такие запреты вряд ли будут эффективными, поскольку борьба с молодежным сленгом напоминает «борьбу с ветряными мельницами».
— Я считаю, что это временный тренд. Сегодня — 67, завтра — 78 или 95. Это часть молодежной культуры, и я уверен, что это временное явление. Запрещать произношение каких-либо чисел на русском или английском языке — это, по сути, борьба с молодежным сленгом, то есть борьба с ветряными мельницами, — приводит слова Гриба РИА Новости.
В этот же день стало известно, что учитель математики в одной из пермских школ повесил шуточное объявление об ограничении использования числа 67 на своих уроках. Такой запрет педагог ввел с целью укрепления дисциплины, так как до этого это число вызвало бурные эмоции у школьников.
Портал Dictionary.com признал выражение «6−7» словом 2025 года. Его все больше используют дети и подростки, однако взрослые находятся в недоумении, так как не понимают, что означают эти, на первый взгляд, бессмысленные цифры.