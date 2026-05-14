В Санкт-Петербурге отремонтируют Морскую улицу

Работы проведут на участке протяженностью около 3 км — от Балтийской до Ораниенбаумского шоссе.

Морскую улицу отремонтируют в Санкт-Петербурге. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

Обновление затронет участок протяженностью около 3 км — от Балтийской улицы до Ораниенбаумского шоссе. В ходе ремонта дорожники сначала снимут изношенное покрытие, затем уложат более 37 тыс. кв. м нового асфальта. После этого на проезжую часть нанесут разметку термопластиком.

Морская улица важна для Петродворцового района. Она ведет сразу к нескольким значимым местам: мемориалу Великой Отечественной войны, Мартышкинскому братскому кладбищу советских воинов, памятнику природы регионального значения «Парк Сергиевка» и парку усадьбы Мордвиновых.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.