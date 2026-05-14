В Липецке состоялась ярмарка высоких зарплат для женщин

Ярмарка высоких зарплат для женщин прошла в Липецке в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.
Мероприятие посетили 55 человек. Специалисты службы занятости и представители компаний рассказали о доступных вакансиях, условиях труда, перспективах карьерного роста и порядке оформления на работу. Кроме того, каждая участница смогла получить подробную консультацию.
Такой формат позволил участницам не только познакомиться с предложениями работодателей, но и сразу сделать первые шаги к трудоустройству. По итогам ярмарки 24 человека заполнили анкеты на заинтересовавшие их позиции, а 14 соискателей получили приглашения на собеседования.
Наибольший интерес у посетительниц вызвали вакансии управления Министерства внутренних дел России по Липецкой области, компаний «Ашан» и «Завод минеральных вод». Как отметили организаторы, многие участницы уже в ближайшее время могут выйти на работу.
Продолжением мероприятий по содействию занятости станет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Он пройдет 26 июня на площадке регионального кадрового центра «Работа России». Соискателям представят сотни актуальных вакансий, что даст им возможность выбрать подходящее место и напрямую пообщаться с работодателями.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.