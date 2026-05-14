Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анита Орбан провела встречу с послом России в Будапеште Станиславовым

Глава МИД Венгрии обсудила ситуация на Украине с послом РФ в Будапеште.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что провела встречу с послом России в Будапеште Евгением Станиславовым. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

«Вчера я вызвала российского посла в Будапеште в министерство иностранных дел… Наша встреча только что закончилась», — сказала Орбан.

Как отметила глава внешнеполитического ведомства государства, на встрече обсуждалась ситуация на Украине, а также позиция новых венгерских властей в этой связи.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможные пути взаимодействия Москвы и Будапешта при новом правительстве республики. По словам представителя Кремля, это будет возможно, если Венгрия продолжит занимать прагматичную позицию.

Узнать больше по теме
Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе. Разбираем, где он находится, чем известен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше