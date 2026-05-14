«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «довесочек»

Сигнал «довесочек» прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, которую также называют «радиостанцией Судного дня». Об этом в четверг, 14 мая, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность частоты.

Соответствующее сообщения, которое также сопровождалось набором цифр, зафиксировали специалисты в 18:46 по московскому времени.

— Второе сообщение за сегодня 14.05.26 18:46 по мск: НЖТИ 81688 ДОВЕСОЧЕК 6809 7750, — говорится в публикации.

7 мая радиостанция УВБ-76 передала в эфир сообщение, которое содержало слово «рифмоплет». Сигнал прозвучал в 19:26 по мск.

Местоположение и назначение радиостанции неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Самые известные теории заговора о «Радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».

25 апреля американская военная система связи HFGCS, которую иногда называют аналогом «радио Судного дня», вновь передала сигнал — в трансляции прозвучала зашифрованная комбинация длиной в 21 символ на частоте 8992 килогерца. Смысл переданного набора букв и цифр остался неизвестным.