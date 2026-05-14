В мессенджере «Макс» запустили чат‑бот для туристов Ростовской области

Чат‑бот «Турист Ростовской области» запустили в мессенджере «Макс» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщил министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Алексей Копытов.
Новый сервис стал продолжением мобильного приложения «Турист», которое работает в Ростовской области с 2022 года. Сначала проект был запущен в Таганроге, а затем постепенно расширился на весь регион. Сейчас он охватывает 55 муниципальных образований.
Для удобства жителей и гостей Дона города и районы области объединили в 17 туристических кластеров. Благодаря этому пользователи могут планировать не только короткие прогулки по отдельным городам, но и полноценные тематические путешествия по Ростовской области.
«Чат‑бот — это еще один шаг к созданию единого цифрового пространства для туристов и бизнеса в Ростовской области, а верификация бота — гарантия достоверности информации», — отметил Алексей Копытов.
Чат-бот помогает быстро найти нужные объекты и спланировать поездку. Он дает рекомендации по трем основным направлениям: где поесть, где остановиться и где провести досуг. Так, с его помощью можно подобрать кафе, рестораны и гастрономические точки поблизости, найти отели, гостевые дома или хостелы в выбранном районе, а также узнать о достопримечательностях, готовых маршрутах и актуальных событиях региона.
Чтобы получить подборку, пользователю достаточно указать свое местоположение в чате, выбрать радиус поиска и отметить интересующий тип объекта. После этого бот предложит подходящие варианты рядом с выбранной точкой.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.