Более 100 человек погибли при сильном шторме на севере Индии

По меньшей мере 104 человека погибли и более 50 пострадали в результате мощного шторма, который обрушился на самый густонаселенный штат Индии — Уттар-Прадеш. Об этом в четверг, 14 мая, сообщила газета Economic Times.
— По последним данным, в результате стихийного бедствия в штате погибли 104 человека, 52 получили ранения, — говорится в публикации.
По информации издания, за последние двое суток в Уттар-Прадеше были разрушены 98 домов, погибли 130 животных. В рамках спасательных операций в штате развернут оперативный штаб. Пострадавшим в настоящее время оказывают медицинскую помощь.
В этот же день российский лидер Владимир Путин выразил президенту Индии Драупади Мурму и премьеру Нарендре Моди глубокие соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, вызванными последствиями циклона в стране, сказано на сайте Кремля.
