Более 100 человек погибли при сильном шторме на севере Индии

По меньшей мере 104 человека погибли и более 50 пострадали в результате мощного шторма, который обрушился на самый густонаселенный штат Индии — Уттар-Прадеш. Об этом в четверг, 14 мая, сообщила газета Economic Times.

— По последним данным, в результате стихийного бедствия в штате погибли 104 человека, 52 получили ранения, — говорится в публикации.

По информации издания, за последние двое суток в Уттар-Прадеше были разрушены 98 домов, погибли 130 животных. В рамках спасательных операций в штате развернут оперативный штаб. Пострадавшим в настоящее время оказывают медицинскую помощь.

В этот же день российский лидер Владимир Путин выразил президенту Индии Драупади Мурму и премьеру Нарендре Моди глубокие соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, вызванными последствиями циклона в стране, сказано на сайте Кремля.

В октябре прошлого года мощнейший ураган «Мелисса» со скоростью до 300 километров в час обрушился на Нью-Хоуп на юго-западе Ямайки. Он стал самым сильным штормом на островном государстве за всю историю наблюдений.

Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
