В Кыштыме Челябинской области стартовало благоустройство пешеходной зоны

Благоустройство пешеходной зоны стартовало в центре Кыштыма Челябинской области — на участке от магазина «Универмаг» до почтамта. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
На объект уже завезли необходимые материалы, сейчас специалисты демонтируют старое покрытие. После завершения подготовительного этапа на участке уложат новую тротуарную плитку.
Помимо замены покрытия, в районе почтамта обустроят дренажную систему. Это позволит избежать скопления воды после дождей и сделает пешеходную зону более удобной для жителей. Кроме того, по обращениям горожан отремонтируют прилегающий тротуар.
Эту территорию для обновления выбрали сами жители во время Всероссийского голосования. За благоустройство участка проголосовали более 3 тыс. человек.
Пешеходная зона вдоль «Универмага» считается одним из самых востребованных маршрутов в центре города, поэтому ее обновление стало важным этапом комплексного развития общественных пространств Кыштыма.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.