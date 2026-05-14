«Делает вид»: Мендель резко осудила Зеленского за реакцию на дело Ермака

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, в четверг, 14 мая, на своей странице в X выступила с критикой в адрес главы государства, обвинив его в игнорировании коррупционного скандала, в котором замешан экс-глава его офиса президента Андрей Ермак.
— Подчеркну, что Владимир Зеленский продолжает делать вид, что не имеет никакого отношения к господину Ермаку, который был его давним другом, шесть лет занимал пост главы администрации и до сих пор управляет многими вещами в государстве, не занимая никакой должности, — добавила Мендель.
Она также отметила, что практически все приближенные к Зеленскому лица, которых он долгое время продвигал, сталкиваются с обвинениями в коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 мая объявили, что подозревают Ермака в причастности к отмыванию около 10 миллионов долларов в составе преступной группы через строительство элитного жилья под Киевом.
Ермаку объявлено подозрение по статье о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Она предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Уже 14 мая Высший антикоррупционный суд в Киеве отправил Ермака под арест. Инстанция оставила ему возможность выйти под залог в 140 миллионов гривен (3,2 миллиона долларов).