Глава ПМР назвал нацистской пропагандой молдавские учебники по истории

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал нацистской пропагандой новые молдавские учебники по истории. Об этом он заявил по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом.
«Обсуждали учебники, которые называются “История румын или всеобщая история”. Почему они выпускаются для Приднестровья на русском языке? Потому, что это пропаганда. Пропаганда Антонеску и его прихвостней — нацистских преступников», — отметил он.
Ранее KP.RU сообщал, что в скандальном учебнике по истории румын и всеобщей истории для 12 класса было найдено 38 ошибок на 40 страницах издания, если не считать оплошностей перевода. Больше всего в нем «пострадала» часть, посвященная Второй мировой войне.