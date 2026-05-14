Учителем года в Москве стал преподаватель физики из школы в САО

Московские власти подвели итоги городского конкурса «Педагоги года Москвы», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Учителем года стал Константин Проскуряков, учитель физики школы № 2100.
Воспитателем года выбрали Павла Дементьева из школы № 1210.
Лучшим педагогом-психологом признан Владимир Лукашин из школы № 1589.
Лучшим логопедом — Ирина Геращенко из школы № 1151.
Первое место среди дефектологов заняла Екатерина Любкевич из специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 30 им. К. А. Микаэльяна.
Мэр добавил, что в этом году появилась новая номинация в память погибшего на спецоперации Геннадия Старунова, который преподавал ОБЖ в школе им. маршала В. И. Чуйкова. Старунов был также спасателем-волонтером, в 2022 году стал лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России».
«Лауреаты номинации — учителя, которые внесли особый вклад в военно-патриотическое воспитание столичных школьников», — написал Собянин. «В этом году победителем стал Иван Бондюков, педагог дополнительного образования из школы № 1409», — продолжил мэр.
Были определены также победители в номинациях «Лучший молодой учитель» и в командной номинации молодых специалистов.
Победителем в номинации «Сердце отдаю детям» для педагогов дополнительного образования стал Тимур Ашуров из Дворца творчества детей и молодежи им. А. П. Гайдара.
Приз зрительских симпатий получила учитель информатики Карина Казакова из Первого Московского кадетского корпуса.
Мэр поздравил победителей и лауреатов конкурса, отметив профессионализм его участников.
