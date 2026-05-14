Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учителем года в Москве стал преподаватель физики из школы в САО

Московские власти подвели итоги городского конкурса «Педагоги года Москвы», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РБК

Московские власти подвели итоги городского конкурса «Педагоги года Москвы», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Учителем года стал Константин Проскуряков, учитель физики школы № 2100.

Воспитателем года выбрали Павла Дементьева из школы № 1210.

Лучшим педагогом-психологом признан Владимир Лукашин из школы № 1589.

Лучшим логопедом — Ирина Геращенко из школы № 1151.

Первое место среди дефектологов заняла Екатерина Любкевич из специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 30 им. К. А. Микаэльяна.

Мэр добавил, что в этом году появилась новая номинация в память погибшего на спецоперации Геннадия Старунова, который преподавал ОБЖ в школе им. маршала В. И. Чуйкова. Старунов был также спасателем-волонтером, в 2022 году стал лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России».

«Лауреаты номинации — учителя, которые внесли особый вклад в военно-патриотическое воспитание столичных школьников», — написал Собянин. «В этом году победителем стал Иван Бондюков, педагог дополнительного образования из школы № 1409», — продолжил мэр.

Были определены также победители в номинациях «Лучший молодой учитель» и в командной номинации молодых специалистов.

Победителем в номинации «Сердце отдаю детям» для педагогов дополнительного образования стал Тимур Ашуров из Дворца творчества детей и молодежи им. А. П. Гайдара.

Приз зрительских симпатий получила учитель информатики Карина Казакова из Первого Московского кадетского корпуса.

Мэр поздравил победителей и лауреатов конкурса, отметив профессионализм его участников.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше