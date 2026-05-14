В Исетском муниципальном округе Тюменской области прошла акция «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» прошла в Исетском муниципальном округе Тюменской области по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Исетского муниципального района.
В этом году акция состоялась 8 мая, в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Посадка прошла на территории Южного участкового лесничества. В итоге на площади 0,2 га участники высадили 880 трехлетних саженцев сосны с открытой корневой системой в память о погибших защитниках Родины.
Перед тем как приступить к посадке, на участке подготовили почву. Рабочий на тракторе формировал борозды непосредственно перед высадкой саженцев, чтобы земля не успела пересохнуть. Благодаря этому в почве сохраняется влага, а значит, создаются более благоприятные условия для приживаемости молодых деревьев.
После подготовки участка активисты прошли инструктаж. Им объяснили, как правильно пользоваться мечом Колесова — ручным инструментом, узкой стальной лопатой — и высаживать саженцы.
«Это по-настоящему благородная и патриотическая акция. Чтобы жители могли поучаствовать в восстановлении леса и в память о погибших участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, людях, которые столкнулись с войной», — отметил глава Исетского муниципального округа Константин Швецов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.