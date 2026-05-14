Масштабная незаконная торговля оружием и боеприпасами продолжается в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Украинские националисты ежедневно вывозят в областной центр десятки, а иногда и сотни единиц стрелкового оружия, передавая их на реализацию преступным группировкам», — сообщил источник.
Также он добавил, что служащие национальной гвардии Украины проводят задержания, которые связаны с незаконным оборотом вооружения. Один из боевиков ВСУ пытался привезти в областной центр почти 100 автоматов и более 400 патронов к ним.
Ранее сайт KP.RU писал, что Италия ведет активные поставки вооружений киевскому режиму, способствуя продолжению конфликта на Украине и кровопролитию. Сообщалось, что на Украине сейчас размещаются связанные с Италией заводы, производящие беспилотники.