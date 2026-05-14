Ударом по Киеву был уничтожен офис производителя дронов для ВСУ Skyeton

Украинская компания — производитель дронов Skyeton в четверг, 14 мая, на своей странице в Facebook* заявила об уничтожении своего офиса в Киеве. Ее представители подчеркнули, что, несмотря на потерю помещения, производственные мощности компании были заблаговременно перенесены в другие регионы Украины и за рубеж.
Ночью 14 мая по территории Украины был нанесен массированный удар. По данным Министерства обороны России, целями атаки стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры.
Вооруженные силы России ночью 13 мая нанесли массированный удар по нескольким объектам на территории Украины. Так, в Одесской области под ударом оказалась промышленная инфраструктура, были повреждены несколько складов. В Харькове после атаки на одном из объектов вспыхнул пожар.
Министерство обороны России 9 мая привело статистику по соблюдению режима прекращения огня. Согласно ей, в тот день армия Украины совершила 1173 обстрела позиций ВС России, нарушив перемирие. Кроме того, военные 7151 раз атаковали Россию с помощью коптеров.
