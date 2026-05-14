Суд отправил под домашний арест продюсера Кувшинова по делу о мошенничестве

Суд в Москве избрал меру пресечения для Кувшинова в виде домашнего ареста до 20 июня 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест продюсера певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаила Кувшинова по делу о мошенничестве с авторскими правами. Об этом говорится в заявлении суда.

«Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2026 года», — говорится в постановлении судьи.

Уточняется, что защита Кувшинова намерена обжаловать это решение, поскольку ранее настаивала на невиновности продюсера.

Как сообщал KP.RU, Михаил Кувшинов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при нарушении авторских прав на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева. На отправке продюсера под домашний арест настаивало следствие.

В качестве свидетеля по этому делу ранее следователи также допросили саму певицу Линду, которая была отпущена после разговора с правоохранителями.