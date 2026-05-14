«Темпы роста беспрецедентны»: Рубио назвал армию Китая второй по силе в мире

Глава Государственного департамента США Марко Рубио назвал Вооруженные силы Китая вторыми по силе в мире, подчеркнув «беспрецедентные темпы» их роста за последнее десятилетие.
По мнению руководителя Госдепа, военная мощь Пекина наращивается не только в контексте ситуации вокруг Тайваня, но она еще и продиктована глобальными амбициями, сравнимыми с американскими.
— Я думаю, в конечном итоге у них есть амбиции проецировать силу по всему миру так же, как это делают Соединенные Штаты, — заявил госсекретарь в интервью телеканалу NBC News.
Президент США Дональд Трамп 14 мая приехал в Китай на два дня. Он уже провел двухчасовые переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, после которых состоялся праздничный банкет. Основными темами переговоров до их начала называли торговые отношения, войну на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Тайваня. По итогам встреч Трамп и Си делали позитивные публичные заявления.
До этого стало известно, что во время приветствия президент США попытался перехватить инициативу, притянув к себе руку Си Цзиньпина, однако китайский лидер сохранил контроль над ситуацией. На кадрах видно, как Трамп несколько раз похлопал коллегу по руке и локтю.