В Госдуме рассказали, в каких случаях допускается переработка

Как писал сайт KP.RU, 14 мая Госдума увеличила лимит сверхурочной работы до 240 часов в год. В документе указано, что при суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день или смену, в которые осуществляется сверхурочная работа. Так, за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, начиная со 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждый час.