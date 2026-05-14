В Госдуме рассказали, в каких случаях допускается переработка

Сверхурочная работа возможно только при добровольном согласии работника. Об этом в интервью KP.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«Переработка допускается только на добровольной основе и должна быть предусмотрена в отраслевом соглашении или коллективном договоре», — отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что практика переработок российских компаниях и на предприятиях существует. И депутаты уложили ее в нормативные рамки для защиты трудовых прав россиян, добавил Нилов.
Как писал сайт KP.RU, 14 мая Госдума увеличила лимит сверхурочной работы до 240 часов в год. В документе указано, что при суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день или смену, в которые осуществляется сверхурочная работа. Так, за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, начиная со 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждый час.
Ранее эксперт Иван Грузинов рассказывал, что при увеличении лимита переработки работодателям нужно искать дополнительные методы мотивации сотрудников. В противном случае дополнительная занятость может привести к конфликтам и оттоку кадров.