Эксперт Шевченко оценил возможность обрушения курса доллара до 30 рублей

Укрепление рубля по отношению к доллару до уровня 30 рублей за доллар возможно лишь в случае введения экстренных мер в экономике, а именно — ревальвации. Об этом рассказал аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.
По словам эксперта, этот сценарий, аналогичный реформе 1998 года, хотя и является «другим вариантом», сложно назвать выгодным. Он отметил, что прогнозы относительно стабильного укрепления рубля без фундаментальных изменений в российской экономике, сильно зависящей от цен на нефть, носят, скорее, пиар-характер.
— В 1995 году официальный курс доллара составлял 60 копеек, после чего последовало резкое падение рубля, — передает слова Шевченко НСН.
Управляющий активами Роман Андреев прогнозирует дальнейшее укрепление российской валюты. Он считает, что в ближайшие годы валютный курс может достичь отметки 51 рубль за доллар.
Еще 19 марта курс евро, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, поднимался выше 100 рублей впервые с сентября 2025 года. К 12:17 по московскому времени курс евро рос на 1,44 рубля относительно предыдущего закрытия — до 98,04 рубля. Минутами ранее он повышался до 100,10 рубля.