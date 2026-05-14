«Москва — глянец, Петербург — содержание»: музыканты о разнице столиц

В «Мужском клубе» на Радио РБК обсудили, как Москва и Петербург формируют разные культурные коды — от рока и литературы до привычек, сервиса и отношения к жизни.

Источник: РБК

• [00:38] Москва и Петербург: почему разница между городами только выросла.

• [05:44] Илья Черт — о питерской и московской музыке.

• [08:40] Александр Ф. Скляр — о характере Москвы и Петербурга.

• [10:38] Найк Борзов — почему Петербург звучит холоднее.

• [14:19] Ромарио — как появилась песня «Москва — Нева».

• [34:21] Антон Секисов — почему Петербург вдохновляет писателя.

Москва и Петербург остаются разными культурными системами, несмотря на постоянное движение между городами и сокращение расстояния между ними. В «Мужском клубе» на Радио РБК участники обсудили, как два города формируют разные привычки, музыкальные школы, литературные образы и представления о мужском характере.

Музыкант Илья Черт, лидер группы «Пилот», назвал петербургскую музыку «рваной от сердца» и «депрессивной», отметив, что в ней больше внутреннего содержания, тогда как московская сцена, по его словам, сильнее технически и визуально. Александр Ф. Скляр, лидер группы «Ва-Банкъ», в свою очередь, описал Москву как более космополитичный и «хлебосольно-деревенский» город, а Петербург — как более закрытый, западно ориентированный и свободолюбивый. Найк Борзов добавил, что, по его ощущениям, Петербург звучит «более холодно» и агрессивно, а Москва — мягче и расслабленнее.

Отдельной темой стали литература и личное восприятие двух городов. Писатель Антон Секисов, переехавший из Москвы в Петербург, рассказал, что именно Петербург дал ему «почву под ногами в писательском смысле» и стал источником персонажей, ситуаций и состояний.

Участники выпуска сошлись в том, что Москва чаще воспринимается как город действия и реальности, а Петербург — как пространство мифа, литературы и отложенного впечатления.