«Москва — глянец, Петербург — содержание»: музыканты о разнице столиц

Музыкант Илья Черт, лидер группы «Пилот», назвал петербургскую музыку «рваной от сердца» и «депрессивной», отметив, что в ней больше внутреннего содержания, тогда как московская сцена, по его словам, сильнее технически и визуально. Александр Ф. Скляр, лидер группы «Ва-Банкъ», в свою очередь, описал Москву как более космополитичный и «хлебосольно-деревенский» город, а Петербург — как более закрытый, западно ориентированный и свободолюбивый. Найк Борзов добавил, что, по его ощущениям, Петербург звучит «более холодно» и агрессивно, а Москва — мягче и расслабленнее.