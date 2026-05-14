Пушилин: ВС России обходят Константиновку с флангов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в четверг, 14 мая, заявил о том, что российские войска ведут охват населенного пункта Константиновка с флангов. По словам Пушилина, кроме охвата с флангов, продолжаются городские бои в районе промзоны и на западной окраине города.

— Говоря о Константиновке, здесь идет охват с флангов данного населенного пункта, — передает слова главы республики ТАСС.

Ночью 14 мая по территории Украины был нанесен массированный удар. По данным Министерства обороны России, целями атаки стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры.

Вооруженные силы России ночью 13 мая также нанесли массированный удар по нескольким объектам на территории Украины. Так, в Одесской области под ударом оказалась промышленная инфраструктура, были повреждены несколько складов. В Харькове после атаки на одном из объектов вспыхнул пожар.

Министерство обороны России 9 мая привело статистику по соблюдению режима прекращения огня. Согласно ей, в тот день армия Украины совершила 1173 обстрела позиций ВС России, нарушив перемирие. Кроме того, военные 7151 раз атаковали Россию с помощью коптеров.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше