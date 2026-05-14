Пушилин: ВС России обходят Константиновку с флангов

Вооруженные силы России ночью 13 мая также нанесли массированный удар по нескольким объектам на территории Украины. Так, в Одесской области под ударом оказалась промышленная инфраструктура, были повреждены несколько складов. В Харькове после атаки на одном из объектов вспыхнул пожар.