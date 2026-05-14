Продажу билетов на Суперфинал Кубка России остановили из-за рекордного спроса

Продажа билетов на суперфинал Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» была временно приостановлена из-за беспрецедентного спроса. Представители «Яндекс Афиши» сообщила, что система столкнулась с пиковой нагрузкой, значительно превысившей обычные показатели. Ожидается, что сайт возобновит работу в течение нескольких часов, и билеты снова поступят в продажу.
Финальный матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве, на нем сможет присутствовать 81 тысяча зрителей. Предстоящая встреча уже вызвала ажиотаж среди болельщиков. Продажи начались 14 мая, с ценами на билеты от 900 до 30 тысяч рублей. Для посещения матча необходимо иметь действующую карту болельщика. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, передает РИА Новости.
Нападающий Артем Дзюба вошел в историю тольяттинского футбольного клуба «Акрон», став его лучшим бомбардиром. Рекорд был установлен в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина». На 62-й минуте встречи Дзюба забил свой 18-й гол за «Акрон», обойдя предыдущего рекордсмена Андреса Понсе.