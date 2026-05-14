Сын Мадуро раскрыл подробности содержания отца в американской тюрьме

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвиняемого в США в наркоторговле, перевели в камеру с 18 заключенными. Об этом рассказал его сын Николас Мадуро Герра в интервью журналу Spiegel.
— Начиная с пасхальной недели он (отец — прим. «ВМ») находится в общей камере с 18 другими заключенными, — сказал сын политика.
По его словам, половина из них говорят на испанском. Мадуро общается с сокамерниками, смотрит телевизор и учит английский язык.
Мадуро Герра также сообщил, что ему передали телефон отца. Там было аудиосообщение, которое Николас Мадуро записал, но не успел отправить. В нем говорилось, что народ Венесуэлы должен продолжать борьбу и что страна никогда не станет колонией.
В марте сообщалось, что Николаса Мадуро поместили в знаменитое СИЗО MDC в Бруклине. В этом изоляторе содержался продюсер P.Diddy, экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес и многие другие звезды и политики. MDC называют «адом на земле» из-за очень жестких условий содержания. Другие заключенные жалуются, что Мадуро кричит по ночам на испанском. Чем известно знаменитое СИЗО — в материале «Вечерней Москвы».