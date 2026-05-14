Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Мадуро раскрыл подробности содержания отца в американской тюрьме

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвиняемого в США в наркоторговле, перевели в камеру с 18 заключенными. Об этом рассказал его сын Николас Мадуро Герра в интервью журналу Spiegel.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвиняемого в США в наркоторговле, перевели в камеру с 18 заключенными. Об этом рассказал его сын Николас Мадуро Герра в интервью журналу Spiegel.

— Начиная с пасхальной недели он (отец — прим. «ВМ») находится в общей камере с 18 другими заключенными, — сказал сын политика.

По его словам, половина из них говорят на испанском. Мадуро общается с сокамерниками, смотрит телевизор и учит английский язык.

Мадуро Герра также сообщил, что ему передали телефон отца. Там было аудиосообщение, которое Николас Мадуро записал, но не успел отправить. В нем говорилось, что народ Венесуэлы должен продолжать борьбу и что страна никогда не станет колонией.

В марте сообщалось, что Николаса Мадуро поместили в знаменитое СИЗО MDC в Бруклине. В этом изоляторе содержался продюсер P.Diddy, экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес и многие другие звезды и политики. MDC называют «адом на земле» из-за очень жестких условий содержания. Другие заключенные жалуются, что Мадуро кричит по ночам на испанском. Чем известно знаменитое СИЗО — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше