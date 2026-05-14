Хантавирус: что это, чем опасен, как передается и как от него защититься

Что такое хантавирус и когда он появился.
Хантавирус — это вирус семейства Hantaviridae, имеющий специфического природного хозяина из числа грызунов. Этот вирус представляет собой зоонозного возбудителя, то есть циркулирует в природе в основном среди нечеловекоподобных животных.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире существует множество видов хантавируса, однако только небольшое число из них может вызывать заболевание у человека.
Хантавирусы существуют в природе давно. В СССР изучать их как отдельную группу начали после нахождения у людей в 30-х годах. Тогда было сделано первое описание заболевания, получившего название «геморрагический нефрозо-нефрит», а впоследствии, в 50-х, — «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» (в 1982 году ВОЗ рекомендовала использовать именно это название).
В 40-х годах в СССР и Японии подтвердили вирусную природу возбудителя ГЛПС. В 70-х в Южной Корее выделили первый штамм вируса от полевой мыши, отловленной около реки Хантаан, и назвали его Hantaan 76−118.
В 2025 году, по данным Роспотребнадзора, эпидемические проявления хантавирусных инфекций отмечены в 43 странах.
Почему все говорят о хантавирусе сейчас.
Всплеск интереса к хантавируса произошел из-за вспышки заболевания, вызванного этим вирусом, на лайнере MV Hondius, который 1 апреля 2026 года отправился в круиз к Антарктиде из Аргентины и в итоге встал на якорь у берегов Кабо-Верде (Западная Африка). На судне находились 147 туристов из 23 стран, в том числе россиянин, украинцы, испанцы, французы. В середине апреля на борту скончался 70-летний гражданин Нидерландов, в скором времени умерла и его 69-летняя супруга. В начале мая скончался еще один человек.
4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что все трое умерли из-за возможной вспышки хантавируса. На следующий день ВОЗ сообщила, что всего хантавирусом заболели семь человек. Через несколько дней организация уведомила о восьмом случае заболевания.
10 мая с лайнера начали эвакуировать людей. Вывозом людей занимались власти Испании.
11 мая глава подразделения эпидемиологии и аналитики для реагирования ВОЗ Оливье Ле Полен сообщил, что на борту пассажиров авиалайнера MV Hondius выявили всего девять случаев предполагаемого заражения хантавирусом, из них семь подтверждены лабораторно.
Из-за продолжительного инкубационного периода вируса специалисты не исключают появления новых заболевших. По оценке организации, вероятность глобального распространения инфекции остается низкой, однако для пассажиров и экипажа судна они оценивают угрозу как умеренную. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не видит сходства вспышки хантавируса с началом пандемии коронавируса.
Как передается вирус, чем он опасен, где распространен.
По данным ВОЗ, человек заражается хантавирусом в результате контакта с мочой, пометом или слюной зараженных грызунов, в том числе во время уборки замкнутых и плохо вентилируемых помещений, а также сельскохозяйственных и лесных работ. Заражение возможно и через укусы животных.
Согласно основной версии ВОЗ, граждане Нидерландов, плывшие на лайнере MV Hondius, заразились еще до посадки на судно, во время путешествия по Южной Америке. Супруги приняли участие в туре для любителей наблюдения за птицами по Аргентине, Чили и Уругваю. Маршрут пролегал через места обитания грызунов — носителей вируса.
Для большинства хантавирусов передача от человека к человеку не характерна, но есть исключение — вирус «Андес», который циркулирует в Южной Америке. Инфицирование происходит при длительном контакте, обычно бытовом или интимном.
Опасность хантавируса для человека заключается в возможном поражении почек, сосудов, легких или сердца: проявления зависят от формы заболевания. Тяжелое течение требует обязательного медицинского вмешательства.
Выделяют две формы болезни, возникающие вследствие инфекции: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХКПС, или сердечно-легочный синдром).
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) распространена преимущественно в странах Европы и Азии, тогда как ХКПС встречается в Северной, Центральной и Южной Америке. Согласно информации ВОЗ, в Европе ежегодно выявляют несколько тысяч случаев ГЛПС, в Восточной Азии — десятки тысяч, а в странах Южной Америки, таких как Аргентина, Бразилия, Чили и Парагвай, регистрируют лишь единичные случаи сердечно-легочного синдрома.
Хантавирус в России.
Как утверждает Роспотребнадзор, в России вирус вызывает исключительно ГЛПС, его ежегодно регистрируют с 1978 года. Последние 25 лет наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости, хотя циклические подъемы бывают в среднем каждые 3−5 лет, они зависят от колебаний численности и инфицированности грызунов. «Детекция заболеваний напрямую связана с детекцией самих вирусов. То есть если вы по каким-то причинам будете меньше тестировать, то вы найдете меньше случаев заболевания. Такое тоже может быть, — добавляет в разговоре с РБК биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анна Баранова. — Для того чтобы говорить о снижении уровня заболеваемости, нужно иметь данные о том, насколько тщательно произвели тестирование в одном году по сравнению с другим годом, а также убедиться в том, что численность грызунов и зараженность именно грызунов год от года менялись или не менялись».
Как показал проведенный учеными эпидемиологический анализ заболеваемости ГЛПС в России, за 23 года (2000−2022) в России выявили 164 582 случая ГЛПС при среднегодовой заболеваемости 4,9 на 100 тыс. населения. Летальные исходы составили 668 случаев, или 0,4%. Заболеваемость ГЛПС выше среди сельских жителей, чем среди городских. Большинство случаев ГЛПС зарегистрировали в осенне-зимний период.
Очаги инфекции в России находятся в основном в умеренных широтах Европейской части и на Дальнем Востоке. Наиболее активные очаги инфекции расположены в регионах, где оптимально сочетаются условия для обитания рыжей полевки (Myodes glareolus), а именно в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах Приуралья и Среднего Поволжья.
В Центральном Черноземье возбудителем ГЛПС выступает особый генетический вариант вируса Добрава — ДОБ/Липецк. Его основной природный носитель — полевая мышь (Apodemus agrarius). На юге страны, преимущественно в причерноморских районах Краснодарского края, заболевание связано с другим вариантом вируса — ДОБ/Сочи, где главным носителем инфекции является кавказская лесная мышь (Apodemus ponticus).
На Дальнем Востоке России ГЛПС обусловлена циркуляцией хантавирусов Хантаан, Амур и Сеул. Их основными природными хозяевами выступают полевая мышь (Apodemus agrarius), восточноазиатская мышь (Apodemus peninsulae) и серая крыса (Rattus norvegicus) соответственно.
По заключению экспертов Роспотребнадзора, вероятность того, что хантавирусы, вызывающие ГЛПС, начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низкая. Что касается штамма «Андес», то, чтобы не допустить его завоза на территорию страны, ведомство усилило пропускной контроль на границе. Кроме того, для оценки и минимизации рисков используют АИС «Периметр».
Сам по себе «Андес» в России и Европе не циркулирует.
Симптомы и признаки хантавируса у человека.
По данным ВОЗ, первые признаки заражения хантавирусом проявляются спустя одну-восемь недель после контакта с источником инфекции — это зависит от вида вируса. Как правило, симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боль в животе, тошноту или рвоту. «По симптомам хантавирус от других таких же вирусов не отличить никак, — говорит Анна Баранова, — У него очень длинный инкубационный период, поэтому большую часть времени человек ничего о нем не подозревает. Затем заболевание развивается как респираторное; в какой-то момент состояние человека резко ухудшается и дает температуру. Вот с этого дня, когда состояние ухудшилось и появилась температура, человек может заразить окружающих. Пока был, условно говоря, легкий насморк, человек в принципе заразным не был».
Дальнейшие проявления зависят от заболевания. Так, при хантавирусном кардиопульмональном синдроме, по данным ВОЗ, быстро появляются кашель, одышка, накапливается жидкость в легких, происходит респираторный дистресс-синдром. «Это легочный синдром, то есть в легких происходит резкое ухудшение, человека кладут на искусственную вентиляцию легких в больницу», — поясняет Баранова. По подсчетам ВОЗ, летальность при ХКПС в странах Америки доходит до 50%.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом сопровождается падением артериального давления, геморрагическими осложнениями и почечной недостаточностью. «Сначала человек начинает очень мало писать, а потом, наоборот, очень-очень много», — говорит Баранова. При ГЛПС летальность вируса намного меньше, чем при ХКПС, она составляет примерно 1−2% и зависит от изначального состояния почек, продолжает эксперт. Но, по словам биолога, у тех 98−99%, кто выздоровел, почечная недостаточность остается на всю жизнь: «Это люди, которые в пожилом возрасте будут кандидатами на диализ».
По информации Роспотребнадзора, инкубационный период при ГЛПС длится от 4 до 49 дней, в среднем составляя 2−3 недели. К заболеванию восприимчивы все люди, однако чаще болеют мужчины в возрасте от 16 до 50 лет: на их долю приходится 70−90% всех случаев. В группе риска находятся работники промышленных предприятий, водители, трактористы и сотрудники сельского хозяйства. Дети, женщины и пожилые люди заболевают значительно реже.
Бывает ли хантавирус без температуры.
Несмотря на то, что разные штаммы вируса дают разные симптомы, типичная картина заболеваний включает лихорадку. «Без температуры заболевания, вызванные хантавирусом, протекать как будто бы не могут, — размышляет Баранова. — Но, поскольку случаев не так много изучено, то много еще есть непонятного и многое может вскрыться».
Профилактика и что делать при подозрении на хантавирус.
Главный способ профилактики хантавирусных инфекций — минимизация любых контактов между человеком и грызунами. Для этого ВОЗ рекомендует:
соблюдать чистоту в жилых и рабочих помещениях;
заделывать все отверстия и щели, через которые грызуны могут проникнуть внутрь;
обеспечивать надежное хранение продуктов питания;
строго придерживаться правил безопасности при уборке помещений, где были замечены грызуны;
не использовать сухое подметание или пылесос для уборки следов жизнедеятельности грызунов;
предварительно увлажнять загрязненные участки перед началом уборки;
уделять особое внимание гигиене рук после контакта с потенциально зараженными поверхностями.
В МЧС России при уборке подсобных помещений, гаражей и погребов советуют надевать ватно-марлевую повязку из четырех слоев марли и резиновые перчатки, а халат или другую используемую одежду обязательно стирать по окончании работ. Во время уборки не следует есть и курить.
При подозрении на хантавирус необходимо обратиться за медицинской помощью, перечислив врачу симптомы заболевания и сообщив о контакте с грызунами, уборке пыльных помещений, пребывании на даче, в лесу или сельской местности. Лечение при хантавирусе имеет поддерживающий характер. У больного также тщательно контролируют клинические проявления осложнений. «Улучшению исхода заболевания, особенно при хантавирусном кардиопульмональном синдроме, способствует своевременный перевод пациента в отделение интенсивной терапии при наличии показаний», — говорится на сайте ВОЗ.
Почему нет специальных вакцин и лекарств.
Специфические лекарства или вакцины против хантавирусных инфекций на данный момент не зарегистрированы. Баранова объясняет отсутствие лекарств тем, что такие инфекции не были приоритетными, поэтому никто не занимался соответствующими препаратами. Что касается вакцин, то попытки создать их, по ее словам, были — например в странах Азии. «В Китае делают вакцины против тех хантавирусов, которые распространены в стране. Но на вирус Пуумала, циркулирующий в России и Европе, вакцина не действует. Для “Андеса” она тоже не подходит».
Баранова отмечает, что необходимо сделать вакцину из кусочка белка оболочки вируса, который есть у всех видов хантавируса. По ее словам, такую кросс-реактивную вакцину можно сделать только на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (МРНК), но соответствующей технологии для этого не существовало до пандемии коронавируса. Теперь же такая технология есть в России, Европе, США. «Думаю, что попытки создания универсальной хантавирусной вакцины теперь будут. Насколько она будет хорошая в плане защиты, конечно, я ничего сказать не могу, потому что пока еще ничего не сделано», — заключила эксперт.
В мае 2026 года Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что проводит исследования вакцины для защиты от хантавируса. Работа началась до вспышки заболевания на круизном судне MV Hondius.