Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курорт "Мамисон" в Северной Осетии в первый сезон посетили более 35 тыс. туристов

Летом канатная дорога продолжит работать в прогулочном режиме.

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 мая. /ТАСС/. Более 35 тыс. туристов посетили курорт «Мамисон» в Северной Осетии в первый сезон после открытия. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

Курорт «Мамисон» в Алагирском районе — один из масштабных проектов Северной Осетии. Он открылся в марте 2025 года. На «Мамисоне» работают две канатные дороги, 10 км горнолыжных трасс.

«С 31 декабря по 11 мая к нам приехали больше 35 тыс. гостей. Это 132 дня в горах, почти 110 дней катания и 19 км трасс. А на январских праздниках “Мамисон” работал уже совсем не как новичок: в пиковые дни курорт принимал до 1 500 гостей за день — как курорты, за плечами у которых уже не один сезон», — говорится в сообщении.

Летом канатная дорога на курорте продолжит работать в прогулочном режиме. Когда окончательно сойдет снег, в Мамисонском ущелье откроются 33 км экотроп, а также откроется выставка современного искусства.