Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко рассказал об основных переносчиках хантавируса в России

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что основными переносчиками хантавируса в России являются полевки и обычные мыши. Он отметил, что вирус насчитывает около 40 серотипов и является природно-очаговым заболеванием. Ранее вспышка хантавируса была зафиксирована на круизном лайнере, три случая привели к летальному исходу.

Источник: РИА "Новости"

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что основными переносчиками хантавируса в России являются полевки и обычные мыши. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

«Хантавирус так же, как и коронавирус, является природно-очаговым заболеванием. Основной резервуар хантавируса — это мыши-полевки, которые живут в дикой природе, и обычные мыши, которые в домах живут», — отметил Онищенко.

По его словам, хантавирус насчитывает около 40 серотипов, различающихся по классификации и имеющих свои особенности.

В начале мая вспышка хантавируса была зафиксирована на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По данным ВОЗ, подтверждено 11 случаев заражения, три из которых привели к летальному исходу.