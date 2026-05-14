Онищенко рассказал об основных переносчиках хантавируса в России

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что основными переносчиками хантавируса в России являются полевки и обычные мыши. Он отметил, что вирус насчитывает около 40 серотипов и является природно-очаговым заболеванием. Ранее вспышка хантавируса была зафиксирована на круизном лайнере, три случая привели к летальному исходу.