Онищенко рассказал об основных переносчиках хантавируса в России

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что основными переносчиками хантавируса в России являются полевки и обычные мыши. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.
«Хантавирус так же, как и коронавирус, является природно-очаговым заболеванием. Основной резервуар хантавируса — это мыши-полевки, которые живут в дикой природе, и обычные мыши, которые в домах живут», — отметил Онищенко.
По его словам, хантавирус насчитывает около 40 серотипов, различающихся по классификации и имеющих свои особенности.
В начале мая вспышка хантавируса была зафиксирована на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По данным ВОЗ, подтверждено 11 случаев заражения, три из которых привели к летальному исходу.