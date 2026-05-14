Теннисист Медведев вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме, где сыграет с Синнером

РИМ, 14 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Мартина Ландалусе в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 7:5 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 7-м номером. Испанский теннисист получил место в основной сетке турнира как лаки-лузер. В полуфинале россиянин сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Медведеву 30 лет, он занимает 9-е место в рейтинге ATP, на его счету 23 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.
Ландалусе 20 лет, он занимает 94-е место в мировом рейтинге. Испанец не выиграл ни одного турнира ATP в карьере.
Соревнование в Риме относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Состязание проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Призовой фонд турнира составляет более €8,2 млн. Его действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, снявшийся с соревнования из-за травмы. Из российских теннисистов турнир выигрывал Медведев в 2023 году.