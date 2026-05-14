Россиянам рассказали, как правильно измерять давление

Окружающая среда может сильно изменить показатели артериального давления. Чтобы тонометр отобразил верные данные, важно находиться в покое и тепле, об этом рассказал aif.ru врач по медицинской профилактике Андрей Абузяров.
— Если в комнате прохладно, сосуды рефлекторно сужаются, и тонометр может показать давление выше реального. Поэтому измерять давление нужно в теплом, тихом помещении в привычной обстановке, — считает медик.
Он также призвал за час до измерения исключить кофе и крепкий чай, так как кофеин также значительно повышает давление.
Ранее Life.ru отметил, что большинство жителей России не готовы оказать первую помощь в экстренной ситуации, однако интерес к освоению таких навыков за последний год заметно вырос, особенно среди граждан, имеющих на попечении детей или родственников, нуждающихся в регулярном уходе.