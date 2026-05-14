В резиденции посла РФ в Лондоне прошел вечер романсов и песен на стихи Окуджавы

ЛОНДОН, 14 мая. /ТАСС/. Вечер русского романса и песен на стихи Булата Окуджавы (1924−1997) прошел в резиденции посла России в Лондоне. Как передает корреспондент ТАСС, среди гостей были главы и сотрудники дипмиссий ряда стран СНГ, российские соотечественники.
Романсы и песни советских авторов, а также произведения поэта, барда, композитора, прозаика и сценариста Окуджавы, которому 9 мая 2026 года исполнилось бы 102 года, спел народный артист РФ Олег Погудин. Среди прозвучавших в этот вечер композиций были, в частности, «Эх, дороги…», «В лунном сиянии», «В дороге» («Утро туманное…»), «Ямщик, не гони лошадей», «Старая солдатская», «Грузинская песня» («Виноградная косточка») и «Я пишу исторический роман».
«Я назвал бы его великим поэтом, но Булат Шалвович сам воспротивился бы этому определению из-за своей скромности. Но я считаю его именно великим», — сказал Погудин. Вечер включал в себя также ответы на вопросы.
«Май выдается для посольства по-хорошему активным месяцем, — сообщил корреспонденту ТАСС посол России в Великобритании Андрей Келин. — Он начался с Педагогической конференции по работе русских школ за рубежом в Белфасте, организованной посольством совместно с преподавателями-русистами, и продолжился торжественными мероприятиями по празднованию Дня Победы. Среди них: возложение венков и цветов к Советскому военному мемориалу в Лондоне, посещение нашими дипломатами всех 18 советских воинских захоронений на территории Соединенного Королевства, автопробег и “Бессмертный полк”.
«Рад, что в этом графике памятно-мемориальных мероприятий нашлось время и на культурную программу. Творчество Булата Окуджавы в исполнении народного артиста России Олега Погудина особенно к месту с учетом недавней 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он же сам был фронтовиком, трагедия тех событий пронизывает многие его песни», — добавил дипломат.
С 1979 по 1982 год Погудин был солистом Детского хора Ленинградского радио и телевидения. В 1990 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова (ныне — Российский государственный институт сценических искусств, РГИСИ). В 2009—2012 годах Погудин проходил обучение у Галины Вишневской в Центре оперного пения. В 2004 году он был удостоен звания «Заслуженный артист России», в 2015-м — «Народный артист России».
По завершении концерта в резиденции посла прошел прием.