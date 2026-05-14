В 42 года умер победитель первого ЧМ по рукопашному бою Дериглазов

Трагическое известие подтвердили в администрации Курской области, опубликовав краткое сообщение в официальном телеграм-канале. Причина смерти не раскрывается, близкие и друзья уже выразили соболезнования.
«Скоропостижно скончался наш земляк, мастер спорта России международного класса Виталий Дериглазов», — говорится в некрологе.
Виталий прославился в 2011 году, когда одержал победу на первом чемпионате мира по рукопашному бою в весовой категории до 90 килограммов. Этот титул стал главным в его карьере, но далеко не единственным. Помимо мирового золота, в активе Дериглазова была бронзовая награда чемпионата России по боевому самбо 2008 года. Он был настоящим мастером своего дела — универсальным бойцом, способным работать в разных стилях.
Друзья и коллеги вспоминают Виталия как сильного духом человека, который всегда шёл к победе до конца. Его внезапный уход — невосполнимая потеря для российского спорта, особенно для курской школы единоборств, которой он отдал годы своей жизни.
Ранее Life.ru сообщал о смерти американского актёра Дональда Гибба. Он был известен по роли Огра в комедии «Месть придурков» и Джексона в культовом «Кровавом спорте».
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.