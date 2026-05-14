В 42 года умер победитель первого ЧМ по рукопашному бою Дериглазов

Виталий прославился в 2011 году, когда одержал победу на первом чемпионате мира по рукопашному бою в весовой категории до 90 килограммов. Этот титул стал главным в его карьере, но далеко не единственным. Помимо мирового золота, в активе Дериглазова была бронзовая награда чемпионата России по боевому самбо 2008 года. Он был настоящим мастером своего дела — универсальным бойцом, способным работать в разных стилях.