Названы правила питания при гастрите

При гастрите необходимо придерживаться определенного рациона, а также избегать холодной пищи. Такие советы озвучил в беседе с aif.ru доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.
— При гастрите питание должно быть частое и дробное, 5−6 раз в день малыми порциями. Пища должна быть только теплая. Исключаются очень горячие и холодные блюда, раздражающие слизистую, — отметил медик.
По его словам, под запретом при гастрите алкоголь, газировка и соки, наваристые бульоны, пряности и соусы, Также важно отказаться от выпечки и свежих овощей.
Телеканал «Царьград» рассказал, что при гастрите нельзя раздражать слизистую желудка, поэтому следует исключить все кислое, острое, жареное. Полезны каши, их можно варить на молоке. Отличным продуктом является рис. Его можно использовать и как гарнир, и как крупу для супов. Капусту, помидоры лучше тушить или ошпаривать кипятком перед употреблением. Разрешены омлеты, приготовленные на пару мясные или рыбные котлеты, ягодный кисель.