Названы правила питания при гастрите

Телеканал «Царьград» рассказал, что при гастрите нельзя раздражать слизистую желудка, поэтому следует исключить все кислое, острое, жареное. Полезны каши, их можно варить на молоке. Отличным продуктом является рис. Его можно использовать и как гарнир, и как крупу для супов. Капусту, помидоры лучше тушить или ошпаривать кипятком перед употреблением. Разрешены омлеты, приготовленные на пару мясные или рыбные котлеты, ягодный кисель.