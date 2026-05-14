Врач перечислил неочевидные признаки заражения паразитами

Заразиться паразитами очень просто, однако, далеко не всегда пациент может заподозрить у себя глистную инвазию. О неочевидных симптомах рассказал в беседе с NEWS.ru старший преподаватель кафедры хирургии Александр Умнов.
— Симптомы глистной инвазии включают повышенную температуру, зуд кожи, отеки, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и суставах, — сообщил медик.
Он уточнил, что в некоторых случаях отмечаются также проблемы с дыханием, пожелтение кожи и даже неврологические нарушения.
Причиной заражения чаще всего становится употребление воды из-под крана, немытые фрукты и овощи, а также рыба и мясо, которые не прошли термическую обработку.
KP.RU отметил, что самостоятельно диагностировать у себя паразитов довольно сложно. Признаками могут быть слабость, снижение аппетита, расстройство пищеварения, кожный зуд, высыпания, аллергическая реакция, бессонница. Кроме того, заниматься профилактическим лечением от паразитов опрометчиво, так как эти меры имеют целый ряд противопоказаний. Лучше сдать анализы и точно узнать о состоянии организма.