Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финны поразились масштабами запасов золота рядом с границей России

Залежи золота, обнаруженные год назад в Финляндии в 10 км от границы с Россией, оказались значительно обширнее первоначальных оценок.

Источник: Аргументы и факты

Залежи золота, обнаруженные год назад в Финляндии в 10 км от границы с Россие, по своим масштабам существенно превысили изначальные прогнозы. Об этом сообщает Yle.

Финская добывающая компания Endomines в процессе зимних буровых работ обнаружила четыре новые зоны с золотым оруденением в скальном массиве Укколанваара, расположенном в Северной Карелии.

Глава компании Кари Выхтинен заявил, что перспективные участки с золотом расположены южнее — на дистанции 5,8 км от ранее известных месторождений. По его мнению, это указывает на наличие крупной золоторудной системы.

Данное открытие заметно увеличивает ценность и потенциал залежей в окрестностях Укколанваара. В компании отметили, что теперь данная территория стала приоритетным направлением для поисковых работ.

С начала 2026 года сотрудники Endomines пробурили 52 скважины общей длиной свыше 11 км. По имеющимся данным, видимые включения золота найдены в 34 из этих скважин.

Компания Endomines Finland Oyj занимается добычей золота на объекте Пампало в Хаттувааре (муниципалитет Иломантси) начиная с 2011 года. В 2024 году был запущен второй рудник — Хоско, находящийся в 6 км от границы с Россией.