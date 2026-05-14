Финны поразились масштабами запасов золота рядом с границей России

Залежи золота, обнаруженные год назад в Финляндии в 10 км от границы с Россие, по своим масштабам существенно превысили изначальные прогнозы. Об этом сообщает Yle.
Финская добывающая компания Endomines в процессе зимних буровых работ обнаружила четыре новые зоны с золотым оруденением в скальном массиве Укколанваара, расположенном в Северной Карелии.
Глава компании Кари Выхтинен заявил, что перспективные участки с золотом расположены южнее — на дистанции 5,8 км от ранее известных месторождений. По его мнению, это указывает на наличие крупной золоторудной системы.
Данное открытие заметно увеличивает ценность и потенциал залежей в окрестностях Укколанваара. В компании отметили, что теперь данная территория стала приоритетным направлением для поисковых работ.
С начала 2026 года сотрудники Endomines пробурили 52 скважины общей длиной свыше 11 км. По имеющимся данным, видимые включения золота найдены в 34 из этих скважин.
Компания Endomines Finland Oyj занимается добычей золота на объекте Пампало в Хаттувааре (муниципалитет Иломантси) начиная с 2011 года. В 2024 году был запущен второй рудник — Хоско, находящийся в 6 км от границы с Россией.