Умер российский живописец Юрий Павлов

Ушел из жизни российский живописец, почетный член Российской академии художеств (РАХ) Юрий Павлов, ему было 94 года.
«Российская академия художеств и вся российская культура понесли тяжелую утрату. 12 мая 2026 года на 95-м году жизни скончался Юрий Сергеевич Павлов (1932−2026)», — говорится в сообщении в Telegram-канале РАХ.
Причины его смерти не указываются.
В академии рассказали, что Павлов был выпускником Московской средней художественной школы и Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова, в своих работах он отражал традиции московской школы живописи.
«Его произведения наполнены красотой авторского мировоззрения, их отличает богатое содержание и большое разнообразие тематики, широта диапазона жанров», — отметили в РАХ.
На странице Московского Союза художников в соцсети «ВКонтакте» говорится, что прощание с Павловым состоится 15 мая, отпевание пройдет в храме Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот в 12.00 по мск, художник будет похоронен на Пятницком кладбище.
Ранее глава администрации Боровского муниципального округа Калужской области Николай Калиничев сообщил о смерти художника и краеведа, который прославился росписями зданий в Боровске, Владимира Овчинникова.