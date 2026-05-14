Боец ВС РФ с помощью БПЛА одержал верх в поединке против боевика ВСУ

Военнослужащий ВС РФ, управляя дроном, победил в поединке украинского боевика под Константиновкой.

Источник: Аргументы и факты

Оператор дрона-камикадзе ВС РФ при помощи БПЛА смог победить украинского военного, находившегося в лесопосадке в районе Константиновки. Об этом сообщает сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что украинский боевик заметил БПЛА и попытался его сбить, открыв по нему огонь. Однако противнику сделать это не удалось. В результате противник был поражен дроном-камикадзе.

Известно, что штурмовые подразделения российской группировки «Южная» продвигаются к Константиновке в районе Ильиновки, используя ударные дроны для уничтожения украинских позиций и укрепления в «серой зоне». Командир взвода штурмовой роты с позывным «Инженер» сообщил, что российские бойцы закрепились в Ильиновке и продолжают зачистку от диверсионных групп.

Военные мотострелкового батальона 89-го танкового полка действуют рассредоточенно, проходят через противотанковые надолбы «зубы дракона» и занимают более выгодные рубежи. При обнаружении украинских блиндажей и пехоты применяются FPV-дроны, в том числе оптоволоконные комплексы «Князь Вандал Новгородский», которые позволяют поражать цели без лобового штурма.

Помощник командира батальона по огневому поражению с позывным «Шеф» пояснил, что укрепления противника обрабатывают фугасами с дронов, чтобы обеспечить безопасное продвижение штурмовиков. Такой подход позволяет выбивать противника из укрытий точечно и занимать позиции без лишних потерь, а кадры объективного контроля подтверждают эффективность применения дронов-камикадзе.

Ранее сообщалось, что войска РФ улучшили тактическое положение в районе Святогорска.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
