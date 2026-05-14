ВГА: в Харькове сотрудники ТЦК похитили мужчину на глазах у его ребенка

ЛУГАНСК, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили мужчину в Харькове, когда тот привез ребенка в школу. Об этом сообщила военно-гражданская администрация Харьковской области в Telegram-канале.
«В Харькове сотрудники ТЦК похитили супружескую пару, затолкав в микроавтобус на глазах у их ребенка, которого они привезли на занятия в школу. Бесчеловечность киевского режима теперь имеет имя и возраст: это дитя, которое бросили у школы, потому что его папу изверги из ТЦК закинули в автомобиль, чтобы отправить воевать за преступный режим, захвативший власть на Украине, а маме газовым баллончиком прыснули прямо в лицо», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что подобный случай является лишь одним из десятка тысяч, произошедших на глазах у детей.
«Киевский режим создал целое поколение, которое будет ненавидеть его лютой ненавистью. Режим, который не пожалел ребенка, не пожалеет никого. И никто не будет жалеть такой режим, когда его час пробьет. А он пробьет очень скоро», — приводятся в сообщении слова уполномоченного по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктории Колесник-Лавинской.