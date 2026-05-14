Онколог развеял популярные мифы о родинках

С родинками связано множество пугающих мифов, большинство из которых на самом деле не имеют под собой оснований. Об этом заявил в разговоре с изданием «РИАМО» онколог Георгий Зурабов.
— Первое — если родинку травмировать, задеть, то сразу будет рак, она переродится. На самом деле это не является правдой. Второе — если их большое количество, то однозначно есть вероятность, что будет рак кожи — это тоже неправда, — заявил медик.
По словам онколога, на самом деле многие доброкачественные образования выглядят эстетически не очень красиво, хотя никакого риска у них нет. При этом, удалять можно как доброкачественные, так и злокачественные родинки.
Телеканал «Царьград» сообщил, как самому отличить обычную родинку от опасного новообразования. Самый простой метод самопроверки называется ABCDE — он включает оценку по пяти критериям. Первый критерий — асимметрия. Второй — края. Третий — цвет. Четвёртый — размер. Пятый — изменения во времени. Любые новые симптомы: зуд, жжение, кровоточивость, появление корочек или узелков — повод немедленно показаться врачу.