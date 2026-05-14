Эксперт Семенова назвала 5 ошибок мужчин при выборе подарка для женщины

Пять главных ошибок мужчин при выборе подарка для женщины включают дарение практичных бытовых вещей, игнорирование пожеланий получателя, необоснованную экономию или переплату за бренд, отсутствие заблаговременного планирования и подарки, отражающие личные интересы дарителя. Об этом «Ленте.ру» рассказала модный эксперт Наталья Семенова.
По ее словам, мужчины часто выбирают гаджеты, мощные фены или наборы инструментов, которые не будут лежать без дела. Однако женское восприятие устроено иначе — подарок должен вызывать эмоции, а не просто решать бытовую задачу, объяснила Семенова.
Эксперт отметила, что в попытке сделать сюрприз дарители нередко игнорируют прямые просьбы и намеки женщины, тем самым лишая ее действительно желаемого презента. Еще одна распространенная ошибка — покупка множества мелких вещей вместо одного качественного предмета или переплата за бренд без учета реальных предпочтений получателя.
Семенова подчеркнула важность заблаговременного продумывания покупки, уточнив, что продуманный подарок не обязательно должен быть дорогим. Например, лента из натурального шелка может стать универсальным аксессуаром для прически, украшения шляпы или сумки.
В заключение эксперт призвала не дарить подарки, кричащие о личных желаниях дарителя, такие как абонемент в спортзал с намеком или форма для выпечки, поскольку такой презент говорит не о заботе, а об интересах самого мужчины.
