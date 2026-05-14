Изменит баланс сил: «Посейдон» готовят к размещению на новой атомной подлодке

По данным издания, «Хабаровск» рассматривается как новый носитель системы «Посейдон», представленной президентом РФ Владимиром Путиным ещё в 2018 году. Торпеда создавалась с расчётом на преодоление систем противоракетной обороны и может представлять угрозу для прибрежной инфраструктуры, военно-морских баз и авианосных группировок.
В материале также говорится, что подлодка длиной около 135 метров сочетает конструктивные элементы стратегических ракетоносцев проекта «Борей» и атомной субмарины «Белгород», ставшей первым носителем «Посейдона».
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия последовательно реализует программу развития ядерных сил. Такое заявление президент сделал после доклада об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
